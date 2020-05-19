شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولى الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي «ترعة الطوارئ سابقاً»، ومخطط استخدامات الأراضي المحيطة بالمحور.

وأوضح الجزار، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، كما تم استعراض مخطط استخدامات الأراضى الشاغرة والمكتسبة على جانبى المحور، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأكد وزير الإسكان، أنه تم التشديد على منع النمو العشوائى على جانبى المحور، وعدم السماح بالتعدى على الأراضى المحيطة به، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضى، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى، والذى سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.