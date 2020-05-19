شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج»: فرق متابعة ميدانية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ لمواجهة سقوط الأمطار، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سقوط الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج، وأن سيارات الكسح وماكينات شفط مياه الأمطار على استعداد تام للتعامل مع المياه في حال تراكمها بالشوارع.
وأكد «بدرى»، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب، ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.
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