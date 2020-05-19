شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى مع قرب حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، مع رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما شددت على البدء في اتخاذ إجراءات تطهير وتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة والمقرر إنطلاقها ٢١ يونيو القادم.

ووجهت محافظ دمياط بشن حملات تموينية وتفتيشية موسعة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي قد يرتكبها بعض التجار.

كما طالبت رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ببذل أقصى الجهود وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والتصدى لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء .

وقررت ميخائيل حظر دخول العاملين والمترددين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية دون ارتداء الكمامة وغلق المنتزهات وكورنيش النيل خلال فترة عيد الفطر المبارك ومنع التجمعات والتكدس، موجهة أيضاً إلى مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالتنسيق الكامل لحصر احتياجات النُزل المخصصة لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما تقرر إطلاق اسم الجندى مجند شهيد محمد عبدالرازق عبدالله الدكرورى على مدرسة بنك دمياط للتنمية بالسنانية وذلك تخليداً لذكراه .

Advertisements