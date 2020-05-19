شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: زلزال وتابع يضربان مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب مصر في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقال المعهد، في بيان، إن الزلزال الأول تمام الساعة الواحدة و21 دقيقة من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة المحلي، ووصل تأثيره لمدينة مطروح.

وأشار المعهد، إلى أن «عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات على بعد 345 كم من مدينة مطروح داخل البحر المتوسط في جزر كريت باليونان».

ولفت إلى أنه تم رصد تابع للزلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية ودقيقتين من صباح الثلاثاء، وعلى عمق 31 كيلومترا وعلى بعد 340 كيلومترا شمال مدينة مطروح داخل البحر المتوسط بإحدى جزر كريت اليونانية.

وأكد المعهد عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.​

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