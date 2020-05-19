شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى والمخالطين لمحافظ الدقهلية يجرون تحاليل فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، انه تم أخذ مسحة تحليل لفيروس كورونا المستجد من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وكافة المخالطين من الوزارة لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بعد زيارته للوزارة أمس وثبوت إصابته بالفيروس.

وأضاف السباعى فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أنه تم عمل مسحه لكل من قابل المحافظ بداية من حارس الأمن حتي الوزير، كإجراء احترازى يتم وفقا للتدابير التى حددتها منظمة الصحة العالمة، و في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، و حرص الوزارة علي صحة العاملين بها.

و أوضح السباعى أنه تم تعقيم مبني الوزاره ومحيطه فجر اليوم، و جميع السيارات الداخلية للوزاره و تعميم استخدام الكمامة في كافة اجهزة الوزاره وكذلك منع الدخول الا بها.

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يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

وأكد عبد العاطى أنه بصحه جيده و سيخضع للفحص كإجراء احترازى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال زيارة محافظ الدقهلية للوزارة والتى شملت إرتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدى .