شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رسالة لكل من أخذتنا الحياة بصخبها بعيدا عنهم..صديق مخلص يساوى حياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم أنس يوما لحظات الفرح والحزن التى تقاسمناها سويا، كنت أول من أرتمى بين ذراعيه أشكو إليه فيخفف عنى.

أول من يقدم لى النصح وفى الوقت نفسه يشاركنى أوقات الجنون والغضب، هكذا العمر يا صديقى يمتد بنا فنصادف ونصادق أناسا كثر وبمرور الوقت يقل عددهم تدريجيا ولا يبقي منهم سوى الأصدق وأنت منهم .

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إليك رسالة اعتذار منى: