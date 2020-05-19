شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة: توصيل التيار لأول مرة لبرنيس يوفر 270 مليون جنيه سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن اطلاق التيار الكهربائى لموزع كهرباء برنيس بالبحر الأحمر، ولأول مرة في التاريخ يتم ربط منطقة برنيس بشبكة الكهرباء الموحدة للجمهورية، سوف يوفر على الدولة السولار والزيوت المستخدمة لوحدات التوليد بمحطة كهرباء مرسي علم وكذلك توفير الطاقة الكهربائية لكافة المشاريع القومية العملاقة والسياحة والصناعية والزراعية وكافة المشاريع علي ساحل جنوب البحر الأحمر، وهى المنطقة الواعدة لمصر.

أضاف، رئيس شركة كهرباء القناة، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه لأول مرة تم ربط محطة برنيس بالشبكة الكهربائية القومية، وبذلك تم توصيل التيار الكهربى من خلال الشبكة القومية لمنطقة الساحل الجنوبى الشرقى للبحر الأحمر، بدءً من القصير، وانتهاءً بمنطقة برنيس، مرورًا بمرسى علم، مشيرًا إلى أنه سوف تقوم شركة القناه لتوزيع الكهرباء بإنشاء خط جهد متوسط لربط جنوب برنيس وذلك لتنمية المنطقة بين برنيس وشلاتين والتي سوف تكون سلة الغذاء لمصر في القريب العاجل.

وأكد "السيد"، أن توصيل التيار الكهربائى لمطنقة برنيس بالبحر الأحمر، سوف يساعد على خفض التكلفة الحالية لتوصيل الطاقة الكهربائية لهذه المناطق التى يتم تغذيتها عن طريق وحدات توليد ديزل ووحدات غازية عالية التكلفة، حيث يبلغ متوسط تكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار لهذه الوحدات للأحمال الحالية بمنطقة القصير ومرسى علم، دون القرى السياحية التي تعتمد على وحدات الديزل الخاصة بها، سنويًّا حوالى 270 مليون جنيه.

وشهد أمس الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر فيديوكونفرانس بدء تجارب تشغيل الخط الكهربى "مرسى علم ـ برنيس" جهد 220 ك.ف، وبطول 295 كم وبإستثمارات بلغت حوالى "970 مليون جنيه مصرى" بالإضافة إلى تركيب 4 وحدات متنقلة جهد 220/22/22 ك.ف بواقع وحدتين بكل من موقعى مرسى علم وبرنيس وبسعة مقدارها "60" م.ف.أ للوحدة الواحدة وبلغت إجمالى تكلفة هذه الوحدات حوالى 180 مليون جنيه.

ونجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ هذا الخط فى وقت قياسى "6 شهور" طبقًا للجدول الزمنى المُعدّ لذلك، وبالتعاون مع شركات متخصصة كبرى فى هذا المجال.









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