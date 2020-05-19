شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. 5 رحلات استثنائية لمصر للطيران لإعادة عالقين بـ 3 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية إلى عدة دول ، ضمن الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة إن الشركة الوطنية مصر للطيران من المقرر أن تسير ثلاث رحلات الي مدينة أبو ظبي بالامارات علي أن تعود الرحلات اليوم الثلاثاء الي مطار القاهرة، كما تسير رحلة واحدة الي مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتختتم رحلاتها بتسير رحلة الي عمان، علي أن تعود رحلتي جدة وعمان الي مطار مرسي علم الدولي .

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ومن المقرر أن يجرى الحجر الصحى بمطاري القاهرة ومرسي علم، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.