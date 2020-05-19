شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم مبنى وزارة الرى بعد زيارة محافظ الدقهلية وثبوت إصابته بكورونا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الأجهزة المختصة بتعقيم مبنى وزارة الموارد المائية والرى ومحيطه وجراجات السيارات التابعة لها، منذ السادسة صباحا وذلك بعد زيارة محافظ الدقهلية للوزارة أمس وبعد أن أكدت التحاليل إصابته بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية.

أوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 " أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال زيارة المحافظ حيث تم ارتداء الكمامات والالتزام بالبقاء على مسافات متباعدة.

وأضاف عبد العظيم أنه تم تنفيذ أعمال التطهيرات والتعقيمات وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، وفي إطار حرص الوزارة علي صحة العاملين بها.

يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائى والمشروعات المشتركة.

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وأكد عبد العاطى أنه بصحه جيده وأنه سيخضع للفحص كإجراء احترازى، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا عقب زيارة محافظ الدقهلية للوزارة والتى شملت إرتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدى .

وقال عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى فى تصريح خاص لـ " الخليج 365" أنه سيقوم باجراء تحليل لفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب لقائه مع محافظ الدقهلية أمس والذى ثبتت التحاليل إصابته بالفيروس، حيث جاءت نتائج التحاليل إيجابية.