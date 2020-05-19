شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الخامسة لرياض الأطفال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الخامس للطلاب المتقدمين على مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات غدا الأربعاء، مضيفا فى تصريح خاص، أنه سيتم إعلان نتيجة التنسيق إلكترونيا على موقع الإدارات التعليمية، حيث يمكن لولى الأمر الإستعلام عن المدرسة التى تم تسكين أبنه عليها من خلال الموقع الإلكترونى الذى تقدم عليه أثناء فتح باب التقدم خلال الفترة الماضية.

فيما طالب أولياء الأمور إعلام نتيجة التنسيق نظرا لقرب انتهاء العام الدراسى الحالى، مؤكدين أن تأخيرها يقلقهم لرغبتهم فى تسكين أبنائهم فى المدارس نظرا لصعوبة دخولهم العام المقبل لوصول سنهم إلى 6 سنوات وهو ما يمنعه قانون التجريبيات فى عدم جواز إلحاق الطالب الذى وصل إلى ست سنوات بمرحلة رياض الأطفال.

Advertisements

فيما تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لفتح باب التقدم لعام الدراسى المقبل 2020،2021، أول يونيو المقبل وحتى 30 من نفس الشهر إلكترونيا على موقع الوزارة والمديريات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة شروط للقبول بالمدارس الرسمية ومرحلة الروضة على رأسها أن يكون الطفل وصل إلى سن 4 سنوات فأكثر على أن تكون الأولوية للطفل الأكبر سنا، موضحة أنه بعد قبول الطلبات إلكترونيا يتم اختيار الأكبر سنا وفقا للاماكن المتاحة فى كل إدارة تعليمية ومديرية، على أن يتم تنسيق رياض الأطفال من قبل المديريات التعليمية بشكل إلكترونى أيضا.