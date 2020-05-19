شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة اليوم وأمطار رعدية جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 42 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس حار، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال يكون الطقس معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجات، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجات، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة.

وشهد أمس الإثنين، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث ساد طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .

كما شهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة، فيما شهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تنشط أحيانا.

وليلا ساد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية كان الطقس لطيف أيضا، و على شمال وجنوب الصعيد كان الطقس معتدل.