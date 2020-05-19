شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: كواشف حرارة وارتداء الكمامات خلال امتحانات الفرق النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة عليا برئاسته، لوضع القواعد والإجراءات والترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية البكالوريوس والليسانس، وطلاب الدراسات العليا والمقرر عقدها الأول من يوليو المقبل، طبقا لقرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجامعات.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل ، إن اللجنة ستعمل علي الانتهاء من كافة الترتيبات الاستراتيجية الخاصة بالامتحانات وذلك وفقا لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الأخيرة، بشأن عقد امتحانات الجامعات.

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وأكد الدكتور الخشت، علي مراعاة التباعد والسلامة وبما يناسب أعداد كل كلية مع قاعات الامتحانات، وضمان التزام جداول الامتحانات بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سواء من حيث أيام الامتحانات أو ساعاتها، أو من حيث اتساقها بين مختلف الكليات، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية سواء من حيث التهوية وتطهير الاماكن يوميا خلال فترة الامتحانات أو غيرها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الجامعة ستتخذ التدابير اللازمة وإجراءات صارمة للوقاية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة علي الطلاب قبل دخول الإمتحانات، أو عمليات التطهير يومياً في كافة الاماكن التي سيجري بها الامتحانات وذلك حفاظاً علي صحة كافة المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، بالإضافة إلى توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوي داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه وذلك وفقا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.