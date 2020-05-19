شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: الطعام الصحى المتوازن يقوى الجهاز المناعى ضد الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، أن الطعام المتوازن الذي يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية المتنوعة من أكثر الأشياء التي تقوي الجهاز المناعي لدى الإنسان لمواجهة الأمراض والأوبئة.

وغرد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا :"الأكل المتوزان اللي فيه عناصر غذائية متنوعة من أكتر الحاجات اللي بتقوي المناعة ضد الأمراض. تحضير الأكل الصحي بشكل مبتكر وجذاب للأطفال من الطرق اللي ممكن تساعدهم يحبوه".

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، إن طبق السلطة يعد من أساسيات أي وجبة خاصة أنه يحتوي على العناصرالغذائية المفيدة التي تقوي الجهاز المناعي.

وكتب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلا :"طبق السلطة أساسي في أي وجبة نأكلها، لأن الخضار الطازج مليان عناصر غذائية مفيدة تقوي المناعة ضد أي أمراض ومنها كوفيد-19".