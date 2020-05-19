شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة بيع الكمامات " المضروبة " على الأرصفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول تغليظ عقوبة بيع الكمامات " المضروبة " على الأرصفة فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تغليظ عقوبة بيع الكمامات " المضروبة " على الأرصفة ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 93% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تغليظ عقوبة بيع الكمامات " المضروبة " على الأرصفة

فى حين 7 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وكانت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن بيع الكمامات المغشوشة على الأرصفة في المناطق الشعبية وخطورة ذلك على زيادة عدد الإصابات بالفيروس وتهديد حياة المواطنين.



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وأوضحت حسونة في طلبها، أن ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم وضع تسعيرة موحدة لها تحمي المواطن من الاستغلال والجشع الذي اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكارثة ستهدد حياة المواطنين.

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ولفتت أن المواطنين لجأوا إلى شراء الكمامات من على الأرصفة بالمناطق الشعبية نتيجة غياب الرقابة على مصانع بير السلم التي تنتج الكمامات الغير معقمة وغير مطابق عليها المواصفات القياسية الطبية التي تساهم في تجنب العدوى بين المواطنين، وكذلك غلاء أسعار الكمامات بالصيدليات وعدم توفرها.

وأكدت أن هذه الظاهرة ستنذر بكارثة حقيقية تهدد حياة المواطنين لا سيما الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يملكون ثمن شراء الكمامة الطبية يوميا لاستخدامها أثناء الخروج من السكن.