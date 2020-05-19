شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: التقيت محافظ الدقهلية منذ 9 أيام والتزمنا بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد ، معربا عن تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة .

وقال شعراوى فى بيان اليوم، إن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلى رأسها تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص ازالة التعديات على اراضى واملاك الدولة ، وتكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك .

وأوضح شعراوى أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التى تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وإجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم .

Advertisements

وفى السياق ذاته أكد وزير التنمية المحلية أنه يوم الأحد قبل الماضى 10 مايو الجارى كان قد استقبل الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة ، مشيرا إلى أن الوزارة قامت خلال الزيارة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة للمحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعى وعدم المصافحة بالأيدى طبقاً لتوصيات وزارة الصحة، مشددا على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المبانى التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، والمصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى كافة المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم صرف كمامات على العاملين بالوزارة ويتم منع دخول أى موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات على الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المبانى الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية.