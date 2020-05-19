شكرا لقرائتكم خبر عن شركات توزيع الكهرباء تطالب "القابضة" بفتح باب تلقى طلبات "العدادات الكودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة سرعة إصدار قرار فتح باب تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى بالمناطق العشوائية و المخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية بالشركات، و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه من المتوقع أن يتم فتح باب تلقى طلبات العدادات الكودية عقب أجازة عيد الفطر المبارك بالتزامن مع قرار الدولة لعودة الحياة لطبيعتها ، لافتاً إلى أن تأخر تقنين أوضاع المخالفين وسارقى التيار سيكبد شركات توزيع الكهرباء و الشركة القابضة لكهرباء مصر خسائر مالية ضخمة بسبب سرقات التيار الكهربائى.

وكان مجلس الوزراء وافق على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، والتي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية، مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

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كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

وأكدت القواعد على أن تركيب العداد الكودي لا يمنح أية حقوق قانونية للمخالف بشأن المبني، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أية حقوق في هذا الشأن.