"منى" تطلب الخُلع بسبب كورونا: "بخيل ومش هامه صحة ولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "منى" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "صاحب جوزي في الشغل جاله كورونا وجوزي لسة بينزل الشغل، ومش خايف على أطفاله".

تقول "منى. ع" 33 سنة، ربة منزل، في دعواها: "تزوجت من وليد 38 سنة، وأنجبت منه طفلين، لكني أعاني من صعوبة الحياة مع زوجي، بسبب الأفعال التي يقوم بها، فهو لا يفكر إلا بالمال فقط، حتى عندما أصيب أحد أصدقائه بالعمل بفيروس كورونا رفض أن يبقى بالمنزل كي لا ينقل الفيروس إلى أطفاله، وأصر على الذهاب إلى مقر عمله يوميًا".

وكشفت الزوجة في دعواها، أن زوجها يعمل في مجال المعمار وكل تحركاته تؤهله للإصابة بهذا المرض، وحاولت معه كثيرًا حتى يظل بالبيت لفترة خوفًا على أولاده لكنه لم يستجب إلى كلامي، حتى علمت بإصابة صديقة المقرب له في العمل بكورونا، ومن حينها ولم أجعله يدخل إلى الشقة إلا بعد إجراء الكشف الطبي والاطمئنان على صحته، وحينها اعتقدت بأن وجود زوجي بالبيت سيكون سبب أساسي في نقل الفيروس إلى الأطفال.

تختتم "منى": "طهر بعض الجيران المنزل بالكامل خوفًا على أنفسهم، فطالبته بتطهير شقتنا خوفًا على الأطفال، لكنه لم يقوم بذلك، ما تسبب في غضبي حتى رفعت صوتي عليه أثناء محاولته دخول الشقة ضربي وأهانني وسبي أمام الجيران، ولم يكن أمامي إلا الذهاب لمنزل والدي، وحجز نفسي وأولادي، وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فلجأت إلى محكمة الأسرة للتخلص منه وأقمت دعوى خلع ضده".