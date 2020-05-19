قابلته يوم 10 مايو.. التنمية المحلية: تم قياس درجة حرارة محافظ الدقهلية قبل لقاء الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مجموعة من الاتصالات الهاتفية مع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية للاطمئنان على صحته بعد أن أُعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه استقبل يوم الأحد قبل الماضي ١٠ مايو الجاري، الدكتور أيمن مختار بمقر الوزارة لمتابعة وبحث عدد من الملفات الهامة بالمحافظة.

وأضاف شعراوي أن الوزارة اتخذت خلال الزيارة كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من قياس درجة الحرارة للمحافظ بأجهزة الكاشف عن الحرارة عقب وصوله للوزارة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً خلال اللقاء الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي وعدم المصافحة بالايدي طبقاً لتوصيات وزارة الصحة.

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وشدد اللواء محمود شعراوي على أنه يتم تعقيم وتطهير الديوان العام للوزارة وكافة المباني التابعة لها أكثر من مرة على مدار الأسبوع، وكذا المصاعد ووسائل نقل العاملين والكشف عليهم وعلى كافة المترددين على الوزارة باستخدام أجهزة قياس الحرارة.

وأشار شعراوي إلى أنه تم صرف كمامات على العاملين بالوزارة ويتم منع دخول أي موظف من الدخول لمقر الوزارة دون ارتداء الكمامة وكذا تم التنبيه على كافة المحافظات باتخاذ نفس الإجراءات الخاصة بارتداء الكمامات علي الموظفين والمترددين واستمرار اعمال التطهير والتعقيم لدواوين عموم المحافظات وكافة المباني الخدمية والحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية ومقار المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية.

وأعرب شعراوي عن خالص تمنياته بسرعة الشفاء العاجل لمحافظ الدقهلية والعودة لممارسة عمله بصورة طبيعية بديوان عام المحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن هناك تنسيق مستمر بين محافظ الدقهلية ونائبه هيثم الشيخ لمتابعة سير العمل بالمحافظة وكافة الملفات العاجلة وعلي رأسها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وكذا تكليفات مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة القرارات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص أجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه سيتم تعقيم وتطهير ديوان عام محافظة الدقهلية وبعض أماكن العمل التي تردد عليها المحافظ خلال الأسبوع الجاري، وكذا إجراء تحاليل لجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والمخالطين للمحافظ للاطمئنان على صحتهم.