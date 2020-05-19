البحوث الفلكية: زلزال وتابع بشمال مطروح دون خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزالين متتابعين في ساعتين مبكرتين صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المعهد في بيان له اليوم، إن قوة الزلزال الأول بلغت 5.4 على مقياس ريختر، في تمام الساعة الواحدة و21 دقيقة من صباح الثلاثاء بتوقيت القاهرة المحلي.

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وأوضح المعهد، أن عمق الزلزال بلغ 10 كم ويبعد 345 كم من مدينة مطروح داخل البحر المتوسط في جزر كريت باليونان.

كما سجلت محطات الشبكة تابعًا للزلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر في تمام الساعة الثانية ودقيقتين من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي للقاهرة وعلى عمق 31 كم ويبعد 340 كم شمال مدينة مطروح وداخل البحر المتوسط بإحدى جزر كريت اليونانية.

وأكد المعهد، عدم وصول أي أنباء بشعور المواطنين المصريين بالزلزالين، ولم يتثن تسجيل أي حوادث أو خسائر مادية أو بشرية.​