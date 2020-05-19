مصر | شبه "الصعايدة" بالنساء.. بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي متولي سعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شبه "الصعايدة" بالنساء.. بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي متولي سعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الإعلامي متولي سعيد، بسبب وصفه لرجال الصعيد بأنهم "نسوان".

وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضده خرج على شاشة قناة الحدث الفضائية، ليتطاول على رجال ونساء صعيد مصر الشرفاء وينعتهم بأقذر الصفات والتي يعف اللسان عن ذكرها.

وأضاف المحامي مقدم البلاغ، أنه يكتفي بتقديم أسطوانة مدمجة لما تلفظ به في حق رجال ونساء صعيد مصر ووصفهم بقوله بأنهم "نسوان مش رجالة "، وتمادي مرددا بما هو احقر من ذلك ونسي ان الصعايدة الذين تطاول عليهم وإهانتهم هم بناة مصر، بنوا الآثار وتركوها لنا، ونجنى نحن ثمارها وخيرها حتى الآن، وبل ونعيش من استثمارها وسوف تبقى لأولادنا وأحفادنا إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وما زالت الأصول والتقاليد المصرية العريقة تسكن الصعيد حتى الآن.

وأردف صبري، يكفي أن "الصعايدة" حافظوا على خيرة أولادنا من رجال القوات المسلحة والشرطة خلال أحداث 25 يناير وما تلاها من أحداث مؤسفة وخلال ثورة التصحيح في 30 يونية وحتى الآن وفلسفة الصعايدة في حماية حماة الوطن هي أن هؤلاء الضباط ورجال الأمن تركوا مدنهم وقراهم وحضروا لحمايتنا، فحق علينا حمايتهم، هؤلاء هم الصعايدة بأخلاقهم وتقاليدهم وعطائهم لأبناء المحروسة على مدار الزمان.

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واستكمل المحامي، أن الصعايدة أساس مصر ويتميزوا بالرجولة والدفاع عن أرض وعرض مصر عن أرضنا وأن الصعيد هي خير مصر التي يوجد بها ثلث اثار العالم كل ابناء الصعيد يحبون بلادهم ويفتخرون بها لأنهم يرونها أجمل البلاد الصعايدة هم أشرف ما في الوطن طل علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليؤكد على أن "الصعايدة دول أرجل ناس، ويمكن الاعتماد عليهم في كافة حاجة، ويقفون بجانبك في الشدة، وكنت بشوف صعايدة تجي من بلادها تشتغل مش بتأكل، وبعد كام سنة بيكون ليهم كيان رقي ووطنية خالصة".

شكر خاص لـ"الصعايدة" من السيسي

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على التأكيد على أن يوجه شكر خاص لأهالي الصعيد، مشيرا إلى وقوفهم إلى جانب الدولة في جهود تطوير أحد الطرق بما يعبر عما يتمتعون به من رقي ووطنية خالصة.

وتابع "صبري"، أنه من الثابت أن كل ما قاله المبلغ ضده يعد إساءة وإهانة صريحة ومتعمدة لأبناء الصعيد وقذف متعمد، معاقب عليه بالمادة 302 من قانون العقوبات وأن تلك التصريحات تحمل خروجا على الدستور المصري، حيث تنص المادة 40 من الدستور على أن “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة كما أنها تعد خرق للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تنص على احترام الجنس البشرى وأن كافة أفراد المجتمع سواسية ومتساوون في الحقوق والواجبات وأنه لا تفريق بين أي منهم على أساس الجنس أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الطائفة أو العرق وان ما اقترفه المبلغ ضده يعتبر مخالفة لكل من الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية بخلاف ما يؤدي إلى إحداث الفتنة والوقيعة بين ابناء الوطن الواحد.

وطالب صبري، بإصدار الأمر بالتحقيق في الجرم الذي اقترفه المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه.