أخبار مصر | مائدة رمضان بنكهة الأردن.. طريقة عمل منسف الأردني مع صوص الطماطم الحار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مائدة رمضان بنكهة الأردن.. طريقة عمل منسف الأردني مع صوص الطماطم الحار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم الثلاثاء، مائدة رمضانية على الطريقة الأردنية، حيث يستعرض موقع الخليج 365 طريقة عمل المنسف الأردني وصوص طماطم الحار على الطريقة الأردنية الأصيلة.

طريقة عمل المنسف الأردني باللحمة:



1 كيلوغرام لحم غنم، مقطع قطع كبيرة

2 كيلوغرام لبن رائب، روب

500 جرام لبن جميد

6 كوب أرز، قصير منقوع

2 بيض

بصلة

2 مكعب مرق دجاج

ربع كوب زيت ذرة

نصف كوب زيت

ملح حسب الذوق

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

5 حب هيل

1 عود قرفة

1 ورقة غار

5 كوب ماء ساخنة، مغلية، لطبخ الأرز

ماء ساخنة

للتزيين:

2 ملعقة كبيرة لوز مقشر، ومقلي

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

طريقة عمل المنسف الأردني باللحمة:

1_ يسخن زيت الذرة، ونضع اللحمة ونقليها حتى يتغير لونها ثم تغمر بالماء الساخن، ونتركها تغلي.

2-نضيف الهيل، عود القرفة، ورقة الغار، البصلة، الفلفل الأسود إلى اللحم ونتركه لمدة ساعتين حتى يستوي ثم نقوم بتصفيه.

3-في الخلاط الكهربائي، نضع اللبن الجميد ويخلط جيدًا ثم نضع في قدر على النار ويحرك حتى يغلي.

4-في قدر آخر، نضع اللبن الروب، البيض ونحرك بالخفاقة اليدوية حتى يختفي البيض ثم نضع القدر على نار متوسطة ونحركه باستمرار بملعقة خشبية حتى يغلي اللبن.

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5-نضع الجميد المغلي فوق قدر اللبن ونحركه الخليط ثم نضيف مقدار ليتر من مرقة اللحمة المصفاة (يجب أن تكون جميع المكونات تغلي).

6-نضع اللحمة، مكعبي المرق، الملح إلى اللبن ونتركه ليغلي للحصول على الكثافة المطلوبة ثم يرفع القدر عن النار.

7-نصفي الأرز من الماء، ونضعه في قدر، ونسخنه الزيت، ونضعه الأرز ونقلبه ثم نضيف الماء المغلي، الملح ونتركه على النار ليستوي.

8-نسكب الأرز في طبق، نسقيه بالقليل من اللبن، نضع فوقه اللحمة ثم يزين باللوز، البقدونس، ونسكب اللبن في طبق عميق ويقدم ساخنًا إلى جانب المنسف.

صوص الطماطم الحار على الطريقة الأردنية:

3 ثمرات طماطم متوسطة الحجم.

ثمرة فلفل أخضر حار.

½ كوب كزبرة خضراء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

1_ قشري الطماطم ثم ضعيها في محضر الطعام.

2_أضيفي باقي المقادير ثم اهرسيه جيدًا.

3_ ضعي في أطباق التقديم وزينيه بأوراق الكزبرة.