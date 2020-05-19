أخبار مصر | مناقشة قضايا المعلمين "أونلاين" في الشرقية

ناقش رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أهم المشكلات وقضايا المعلمين ومتطلبات قطاع التعليم بالشرقية خلال الفترة القادمة، في لقاء جماهيري عن بعد باستخدام أحد التطبيقات الإلكترونية مع ائتلاف معلمي مصر أمس الاثنين.

وأكد "رمضان" على اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع التعليم والعمل على تطويره والنهوض بالعملية التعليمية بمختلف أركانها وخلق بيئة تعليمية جيدة قادرة على خلق جيل جديد لقيادة مستقبل الوطن، وذلك تحقيقًا للتنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

واستعرض "رمضان" تعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية التعليم لشئون المعلمين بشأن خطة استلام المشروعات البحثية بمحافظة الشرقية وحث الطلاب علي رفع الأبحاث على المنصة الرفع الإلكتروني Edmodo وتقديم كافة الدعم الفني لهم من خلال الفيديوهات الاسترشادية التي تم رفعها علي موقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية علي الفيس بوك، وجروب النظام التعليمي الجديد اولي ثانوي بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وجروب إبداع المدارس الثانوية بالشرقية وجروب إبداع المدارس الابتدائية وقدم الشكر لأعضاء هيئة التدريس المخلصين اللذين يقدموا خدماتهم لأبنائنا الطلاب.

وأكد رمضان علي الالتزام بتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن استلام المشروعات البحثية من الطلاب بكل دقة وعدم مطالبة الطلاب الذين قاموا بتسليم مشروعاتهم البحثية من خلال المنصة الإلكترونية Edmodo بنسخة ورقية من المشروع البحثي أو سي دي والاكتفاء بما قدمه الطالب من خلال المنصة الالكترونية. Advertisements

واستعرض " رمضان " لأعضاء الائتلاف خطة عملية تسليم المشروعات البحثية وتنظيم طريقة الاستلام وتوفير مقاعد لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور مع تطهير وتعقيم أماكن استلام البحوث يوميا وعدم ربط تسليم المشروعات بآية مصروفات، مع إتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التلاحم وارتداء الكمامات والتدخل الفوري حال وجود مشكلات.

كما أوضح '' رمضان '' على التزام المديرية والإدارات التعليمية بالتعليمات الخاصة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 719 بشأن تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية.

وأكد رمضان على أنه تم تنفيذ توجيهات وتعليمات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعلم الفني والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن كافة الإجراءات الاحترازية الراهنة التي تمر بها البلاد في هذه الفترة الحالية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد حيث تم تطهير وتعقيم المباني المدرسية ودواوين الادارات التعليمية والمديرية وتم تجهيز كافة اللجان الامتحانية للشهادة الثانوية العامة وايضا الدبلومات الفنية وتطهيرها وتعقيمها باستمرار استعدادا للامتحانات في موعدها المقرر.