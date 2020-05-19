شكرا لقرائتكم خبر عن كيف عاد العمل تدريجيا فى المحاكم بدءا من مايو وحتى أغسطس المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لكافة التصريحات والبيانات الصادرة من المحاكم المعنية بشأن عودة العمل بها، كان التركيز على جملة "العودة التدريجية"، وهذا اتضح من البيانات الصادرة خلال الايام الماضية، سواء من محكمة النقض أو محكمة استئناف القاهرة وستكون خريطة العمل كتالى :

- محكمة استئناف القاهرة على وجه التحديد، وضعت نظاما للعودة التدريجية بدأ منذ بداية شهر مايو، ووفقا لقرارات رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح، فإنه بحلول شهرى يوليو وأغسطس ستنعقد الدوائر بشكل كامل.

- دور مايو وكانت بداية العودة فى هذا الدور بعودة الدوائر الجنائية للعمل لمدة يومين فقط وباشرت الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي واقتصر العمل علي يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.

ونفس الأمر أيضا بالنسبة لدوائر شئون الأسرة ، حيث تعمل فى مايو ليومين للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ما عدا ذلك لدور مقبل، ونفس الأمر بالنسبة لدوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء، وكذلك بالنسبة للدوائر المدنية.

- دور يونيو وقرر المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة جميع دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل بدءا من أول يونيو المقبل بشكل تدريجي، حيث تنعقد 4 أيام فى الأسبوع ، سواء الدوائر الجنائية أو المدنية.

وحدد القرار كيفية عمل هذه الدوائر، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولي من أيام دور الانعقاد .

وبالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل، مدني عام، وتعويضات، و تجاري، وإيجارات، و عمال، وطلبات رجال القضاء، وأيضا دوائر الأسرة، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و( الثلاثاء الأربعاء).

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- دور يوليو وأغسطس تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا كاملا ، وفقا لما قرره رئيس محكمة استئناف القاهرة، حيث تنعقد الدوائر خلال هذين الشهرين لمدة 6 أيام.

وكان رئيس المحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح، كلف كافة المأموريات التابعة للمحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى:

1- تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني.

2 - قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين .

3 - الالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

4 - لكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يتراءى له بما يكفل منع التكدس حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الأمانة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين .

5 - تنعقد أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو واغسطس 2020 دورا كاملا.

6 - تكليف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.