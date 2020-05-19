شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأتين غذائيتين وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن اتخاذ الإجراءات الإدارية لإغلاق منشأتين غذائيتين وإعدام كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال حملة موسعة على عدد من المنشآت والمحال والمنشآت الغذائية بمدينة العريش، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال بضبط الأسواق استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن فريق من الرقابة على الأغذية بالمديرية يضم كل من محمد فرحان، مراقب عام الأغذية بالمديرية، ومحمود فراج وعرفات موسى واحمد وجيه مراقبي الأغذية بالمديرية، احمد حسان حمدان مراقب أول أغذيه بادراه العريش ومحمد فايز ومحمد برهم مشرف مفتشي الأغذية بالإدارة قام بالمرور على الأسواق والمحال التجارية بمدينة العريش لضبط الأسواق والتفتيش على مدي صلاحية الأغذية والمشروبات للاستهلاك الآدمي.

وأضاف «شوكة» أن نتائج المرور على الأسواق والمحال التجارية أسفرت عن تحرير 9 محاضر صحية، بجانب ضبط نحو 75 كيلو من الأغذية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها وسحب 12 عينية مختلفة من المواد الغذائية لتحليلها في المعامل.

وأشار «شوكة» إلى مخاطبة مجلس مدينة العريش لاتخاذ الإجراءات الإدارية لإغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم استكمال الاشتراطات الصحية المطلوبة، بجانب تثقيف أصحاب المحال والعاملين بها بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت «شوكة» إلى أن الحملات الصحية مستمرة في مختلف أسواق المحافظة للاطمئنان على الأغذية المتداولة والمقدمة للمواطنين بشمال سيناء، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

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إغلاق منشأتين غذائيتين وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء

إغلاق منشأتين غذائيتين وإعدام كمية من الأغذية الفاسدة بشمال سيناء