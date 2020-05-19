شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائى للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ضرورة استيفاء بعض المستندات أو صورة طبق الأصل منها ليتم تنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت غير السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض وفقاً لدليل قواعد توصيل التغذية الكهربائية الجديد، وفيما يلي المستندات المطلوبه:-

1) إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2) تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3) تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.

4) موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

5) إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

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كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك نشر الدليل الجديد لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض الخاصة بضوابط لاستلام غرفة محولات الكهرباء، وفيما يلى ضوابط استلام غرفة المحولات:-

1) تلتزم الشركة بأحكام المادة (60) من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة (82) من لائحته التنفيذية.

2) تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، وكذلك الأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.

3) في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب مراعاة أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.

4) يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول أو بجوارها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.

5) يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.

6) في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه لبحث ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.