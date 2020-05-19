7 إجراءات هامة بجامعة حلوان للوقاية من كوورنا خلال امتحانات الفرق النهائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان، عن مجموعة من الضوابط والإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا "كوفيد 19 " والمفترض تطبيقها بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية ، ومنها:- 1- تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الإمتحانية إلى الثلث 2- دخول الطلاب في صورة طابور بعدد محدد وتسكينهم باللجان 3- إجراء عمليات التعقيم قبل وبعد اللجان الامتحانية 4- منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان لتقليل التجمعات ومكافحة كورونا Advertisements 5- مراعات المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية 6- تطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد 7- العمل بكافة الإجراءات الوقائية في الكنترولات . ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة حلوان اجتماعا لمناقشة المزيد من الضوابط الوقائية ضد فيروس كورونا لاتخاذها وتعميمها على كافة كليات الجامعة، ومناقشة جداول الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الفرق النهائية.

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