شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تقدم 9 نصائح لمرضى القلب لصوم آمن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة بجامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك بهدف زيادة الوعي الصحى لدى الصائمين تقدم الكلية نصائح لمرضى القلب، حيث قدمت الدكتورة هبه طه بكلية الصيدلة مجموعة من النصائح الهامة لمرضى القلب.

وتتمثل النصائح فى :

1- تقسيم وجبتى الإفطار والسحور إلى وجبات صغيرة .

2- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الغنية بالألياف .

3- تقليل الملح فى الطعام بشكل عام.

4- بالنسبة لمرضى الضغط ايضا يجب تناول أدوية الضغط بعد الإفطار بساعتين.

5- عدم ممارسة أى نشاط رياضى أو مجهود بدنى خلال فترة الصوم.

6- فى حالة الشعور بغثيان أو ألم بالصدر يفضل الأفطار فورا.

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7- تناول كميات كافية من السوائل بعد الإفطار.

8- تناول الحبوب الكاملة والشوربة الساخنة وتجنب تناول الدهون المشبعة.

9- الابتعاد عن تناول الكافيين بكافة انواعه.

وكانت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعدت مجموعة من الفيديوهات التوعوية، تتضمن نصائح صحية يومية خلال شهر رمضان المبارك.

ويقدم هذه النصائح مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بهدف رفع الوعى الصحي حول موضوعات طبية متخصصة.

وقدمت كلية الصيدلة تحت إشراف الدكتورة ايمان حجاج عميد الكلية والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيديو لمرضى السكري، جاء فيه التأكيد على ضرورة متابعة المريض للطبيب الخاص حتى يساعده على ضبط معدل السكر في الدم أثناء الصيام، حيث يصف الطبيب أنواعًا من الأغذية التي يجب على مريض السكري عدم تناولها بكثرة وأغذية أخرى يجب الاعتماد عليها.

ووجهت نصيحة لمرضى السكري أيضا بضرورة قياس السكر بشكل يومي في شهر رمضان ونصحه عند ملاحظة ارتفاع السكر بالدم بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى الطبيب، وكذا التوجيه عند الشعور بالدوخة أو الصداع إلى ضرورة قياس نسبة السكر والتأكد من أنها لاتشكل خطورة على المريض، والبدء في تناول وجبة الإفطار عند الآذان مباشرة وتقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات خفيفة صغيرة والبدء بتناول كوب ماء وحبات التمر إلى جانب المقبلات، وقد قام بتقديم هذه النصائح والتوجيهات الصحية الدكتورة شاهندة محجوب بكلية الصيدلة بهدف الحفاظ على صحة الجسم، وأداء العبادات بسهولة و بيُسر وأمان دون خوف من داء السكرى .