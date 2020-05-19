في يوم واحد.. تنفيذ 70 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 198 قطعة سلاح ناري، و203 قضايا مخدرات، وتنفيذ 70600 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة الماضية. وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي ضما متهمين ارتكبوا 3 حوادث متنوعا، و27 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و235 دراجة نارية مخالفة، وفحص 96 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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