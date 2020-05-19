الجريمة في 24 ساعة| كواليس اختفاء طفلتين داخل بئر.. وتفاصيل حادث دائري المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري، في الـ24 ساعة الماضية، عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين العثور على طفلتين ألقاهما أقاربهما في بئر 13 مترًا في قنا لـ6 أيام، وكواليس حادث مروع أعلى "دائري المعادي".

- النيران تلتهم 3 منازل و8 أحواش ماشية في 5 قرى بأسيوط

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة أسيوط، الاثنين، على 5 حرائق متفرقة بقرى مركز ديروط، بسبب الرياح الشديدة وارتفاع درجات الحرارة، أسفرت عن نفوق عدد من رؤوس الماشية.

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- "تريلا عجنت 9 سيارات".. كواليس حادث مروع أعلى "دائري المعادي" (صور)

كشف مصدر أمني مسؤول عن تفاصيل تصادم مروع وقع أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب.

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- العثور على طفلتين ألقاهما أقاربهما في بئر 13 مترًا في قنا لـ6 أيام

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، غموض اختفاء طفلتين شقيقتين، منذ 6 أيام، بقرية نجع البراغيث، بتأكد تورط أخوال والدة المجني عليهما في تنفيذ الجريمة.

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- بينهم 9 أطفال.. إصابة 11 تناولوا وجبة فاسدة في أسيوط

أصيب 11 شخصًا، بينهم 9 أطفال، بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة، في مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

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- عامل يقتل مسنه لسرقة قرطها الذهبي في المنوفية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسنه، وتبين بأن عامل كاوتش وراء ارتكاب الواقعة لسرقة قرطها الذهبي بالمنوفية، وأمكن ضبطه.

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- خطأ طبي يتسبب في وفاة طفلة أثناء إجراء جراحة بالشرقية

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لفظت طفلة، عمرها 12 سنة، أنفاسها الأخيرة؛ إثر تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية بمستشفى خاص في مدينة بلبيس بالشرقية.

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- سقوط عصابة الضباط المزيفين في الأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة بالأميرية.

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- ارتكبن 12 حادث.. سقوط تشكيل عصابي نسائي لنشل المواطنين داخل المولات والمحال بأكتوبر

تمكن ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي نسائي تخصص في نشل المواطنين داخل المولات والمحال التجارية بأكتوبر.

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- تسمم 103 أشخاص تناولوا وجبات إفطار فاسدة في سوهاج - صور

أصيب 103 أشخاص بتسمم، عقب تناولهم وجبات جاهزة بقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج.

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- ربطه في شجرة وضربه بـ"سير موتور".. ضبط شاب اعتدى على طفل في سوهاج – صور

أعلنت وحدة الحماية باللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز أخميم بمحافظة سوهاج برئاسة حسين حبارير، عن تعرض طفل عمره 10 سنوات لإصابات متفرقة بالجسم على يد أحد شباب بمدينة أخميم، بسبب لهو الأطفال.

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- مصرع طفل وإصابة عامل داخل بئر صرف صحي في سوهاج

لقي طفل مصرعه وأصيب عامل باختناق، أثناء تنظيفهما بئر صرف صحي دائرة مركز المراغة، شمالي محافظة سوهاج.

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