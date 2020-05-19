حدث ليلًا| إصابة محافظ بكورونا.. وفاة الشيخ صالح كامل.. وحقيقة نقل الذباب لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل عن عمر ناهز 79 عامًا

أفادت قناة العربية السعودية، في نبأ لها، بوفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.

للتفاصيل اضغط الرابط

- محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مكالمته مع وزيرة الصحة بعد إصابته بكورونا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه انتقل إلى استراحته عقب انتهاء فحصه، وإجراء التحاليل التي ثبت إيجابيتها وإصابتة بفيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- متحدث الري: الوزير سيجرى مسحة طبية بسبب مخالطته محافظ الدقهلية

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن وزير الري محمد عبد العاطي، اجتمع بالفعل مع محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، والذي تبين إصابته بفيروس كورونا، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والوزارة في المشروعات المشتركة بالنسبة للموارد المائية وغيرها.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ساويرس ينعى الشيخ صالح كامل: "أحب مصر كبلده.. في جنة الخلد يا حبيبي"

نعى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الراحل الشيخ صالح كامل، بتغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

للتفاصيل اضغط الرابط

- "هل أصيب بكورونا؟".. ترامب يكشف سبب تناوله عقار كلوروكين يوميًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتناول جرعات يومية من مضادات الملاريا كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) ، على الرغم من أن الدراسات حذرت من أن الدواء قد يكون غير فعال ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب لدى بعض المرضى.

للتفاصيل اضغط الرابط

- ​اجتماعات مع 3 وزراء.. ننشر نشاط محافظ الدقهلية المصاب بكورونا في أسبوع (صور)

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك بعد تلقيه نتائج مسحتين من الأنف والفم اليوم الاثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

- الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن انتقال كورونا عبر الذباب المنزلي

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل أو معلومات حتى الآن، تشير إلى انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عن طريق الذباب المنزلي.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أول تحرك في البرلمان بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية

تقدمت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية وخطورة ذلك على زيادة معدل الإصابات.

للتفاصيل اضغط الرابط

- حريق في منزل النائب أحمد طنطاوي بكفرالشيخ

اندلع حريق، في منزل النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

Advertisements

للتفاصيل اضغط الرابط

- "هل أصيب بكورونا؟".. ترامب يكشف سبب تناوله عقار كلوروكين يومياً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتناول جرعات يومية من مضادات الملاريا كإجراء وقائي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19) ، على الرغم من أن الدراسات حذرت من أن الدواء قد يكون غير فعال ويمكن أن يسبب مشاكل في القلب لدى بعض المرضى.

للتفاصيل اضغط الرابط

- من هو الشيخ صالح كامل رجل الأعمال سعودي زوج صفاء أبو السعود؟

أعلنت وسائل إعلام سعودية، مساء الاثنين، وفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.

للتفاصيل اضغط الرابط

- محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل مكالمته مع وزيرة الصحة بعد إصابته بكورونا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه انتقل إلى استراحته عقب انتهاء فحصه، وإجراء التحاليل التي ثبت إيجابيتها وإصابتة بفيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أمريكا تؤكد الصلة بين متلازمة تصيب الأطفال وفيروس كورونا

أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية (CDC) في الولايات المتحدة أكدت وجود الصلة بين متلازمة التهابية جديدة لدى الأطفال وفيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- السعودية تدعو لاتخاذ إجراءات جريئة للحد من فقدان الأرواح جراء كورونا

دعت السعودية، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات جريئة وفورية للحد من فقدان الأرواح، وتسريع الجهود المبذولة لاحتواء الأثر الكارثي الذي يخلفه فيروس كورونا "كوفيد -19" على الإنسانية،وأهمية التعاون الدولي في القضاء على الوباء.

للتفاصيل اضغط الرابط

- أول تعليق من وزير الري بعد مخالطة محافظ الدقهلية المصاب بـ"كورونا"

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه بصحة جيدة، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

- روسيا: سنبدأ تجارب سريرية على لقاح لكورونا خلال شهر

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن روسيا تخطط لبدء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا خلال شهر.

للتفاصيل اضغط الرابط

- سؤال برلماني بشأن آليات الرقابة على الدراما الرمضانية

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن آليات الرقابة على الدراما الرمضانية، وأسباب التخاذل في استمرار الإسفاف الفني في الأعمال المقدمة ونقلها لقيم مغلوطة داخل المجتمع.

للتفاصيل اضغط الرابط

- مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية بينها السفارة الأمريكية.

للتفاصيل اضغط الرابط