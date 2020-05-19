مصر | العثور على 844 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر العثور على 844 قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، عدة حملات لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

وقد أسفرت تلك الحملات عن مداهمة محل أدوات كهربائية بدون ترخيص عثر بداخله على 844 قطعة ( مفتاح كهرباء، لمبات سبوت، صبغة، ألوان )، وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان، بمحافظة الجيزة، لحيازته كمية قدرها (21،760 طن سلع غذائية "معجون طماطم، ملح، عصير مانجو خام، سكر حر " مستلزمات إنتاج بدون بيانات ومجهولة المصدر، و11388 عبوة سلع غذائية "عصائر، صلصة طماطم، كاتشب، مسطردة، مايونيز "منتج نهائى") بدون بيانات تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.