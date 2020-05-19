مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مصرع وإصابة 19 شخصاً وتلفيات بـ"20 سيارة"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مصرع وإصابة 19 شخصاً وتلفيات بـ"20 سيارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية، من اليوم، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أهم هذه الأخبار:

ترحيل مودة الأدهم لسجن النسا بالقناطر

رحلت قوة أمنية من الادارة العامة لمباحث الآداب، مودة الأدهم لسجن النسا، في القناطر الخيريه، وذلك بعد رفض استئناف حبسها والتجديد لها 15 يومًا. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

حجز دعوى مساواة الصيادلة بالعاملين في قطاع الأعمال لجلسة 30 مايو

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حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من نقابة الصيادلة رقم 10702 لسنة 72، والمطالبة بمساواة الصيادلة العاملين بقطاع الأعمال ماليًا وإداريًا بزملائهم بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي، للحكم بجلسة 30 مايو الجارى. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

ورقة "عرفي" ثم طلاق.. انتقام الزوجة يتسبب في فصل طالب من أكاديمية الشرطة

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم"، قرار المحكمة العسكرية بفصل طالب من أكاديمية الشرطة، لثبوت افتقاده شرط حسن السمعة، من خلال إخفائه على الأكاديمية أنه مُطلق ويعول، كما أخفى واقعة زواجه العرفي وطلاقه من فتاة وإنجابه طفلة منها، عندما تقدم للأكاديمية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

مصرع وإصابة 19 شخصًا وتلفيات بـ"20 سيارة".. حادث مروع أعلى "الدائري"

وفاة شخصان وإصابة 17 آخرين، وإحداث تلفيات بـ"20 سيارة'".. هذا ما نتج عن حادث الطريق الدائري، الذي وقع وقت المغرب، اليوم الاثنين، حيث تبين أنه حال سير سيارة نقل محملة بـ"السن"، بسرعة زائدة، أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، وقع الحادث لدى محاولة قائد السيارة النقل تهدئة السرعة، حيث فشل في السيطرة على "الفرامل"، واصطدم بـ"20 سيارة مختلفة". ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا .

نشوب حريق هائل بشقة سكنية في بير أم سلطان بالقاهرة