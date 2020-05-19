شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 19 مايو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. تحيي وزارة الأوقاف ليلة القدر، عبر بوابتها الإلكترونية، بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين، ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين المتميزين، مع كلمات موجهة لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها.

القاهرة.. تنظم وزارة الطيران المدني 3 رحلات استثنائية إلى الإمارات والسعودية والأردن لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب توقف الرحلات من وإلى القاهرة جراء تداعيات فيروس كورونا.

القاهرة.. تبث وزارة الثقافة في العاشرة مساءً على قناتها باليوتيوب تسجيلاً نادراً لليلة المحمدية من إنتاج دار الأوبرا المصرية، والتي أقيمت على المسرح الكبير وجمعت اوركسترا أوبرا القاهرة مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية وكورال الأوبرا.

الكويت.. بدء تسيير رحلات جوية لترحيل العمالة السريلانكية المخالفة لقانون الإقامة من الكويت.