شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: هزتان أرضيتان أحدهما بقوة 5.4 وأخرى بقوة 4.4 داخل البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية زلزال بقوة 5.4 على مقياس ريختر فى تمام الساعة الواحدة واثنين وعشرين دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء 19 مايو بتوقيت القاهرة المحلى.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن عمق الزلزال 10 كم ويبعد 345 كم من مدينه مطروح داخل البحر المتوسط فى جزر كريت باليونان، موضحا أنه لَم يصل للمعهد اى انباء بشعور اى من المواطنين المصريين به وكذا لم يتثنى تسجيل اى حوادث او خسائر.

Advertisements

كما سجلت ايضا محطات الشبكة تابعا لهذا الزلزال بقوة 4.4 على مقياس ريختر فى تمام الساعة الثانية ودقيقتين من صباح الثلاثاء الموافق 19 مايو بالتوقيت المحلى للقاهرة وعلى عمق 31 كم ويبعد 340 كم شمال مدينه مطروح وداخل البحر المتوسط بإحدى جزر كريت اليونانية

هذا ولَم يصل للمعهد أنباء بشعور أى من المواطنين المصريين به وكذا لم يتثنى تسجيل أى حوادث أو خسائر.