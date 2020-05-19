شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تطالب أعضائها بالتعامل مع حاملي الشهادة الصحية فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من التعامل مع الفنادق غير الحاصلة على الشهادة الصحية فقط، والتعامل مع الحاصلين عليها فقط ببرامج السياحة الداخلية.
وقالت الغرفة في كتابها الدوري رقم 79 لسنة 2020، إنه بالإشارة لبرامج تشجيع السياحة الداخلية، التي ترعاها وزارة السياحة، وفي إطار حرص الوزارة والغرفة على الحفاظ على حقوق الشركات السياحية الجادة والملتزمة، وكذلك حقوق المواطنين الحاجزين مع الشركات السياحية لتنفيذ برامج السياحة الداخلية، فإن الغرفة تهيب بكم عدم التعامل إلا مع الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة.
وأكد «الكتاب الدوري» على عدم إدراج أي فندق في البرامج الخاصة بالشركة إلا بعد التأكد من حصول الفندق على الشهادة.
ويذكر أن وزارة السياحة والأثار، أعلنت أن هناك 18 من فنادق محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر ومطروح، حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي «السياحة والآثار»، والصحة، والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
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