شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بكورونا.. «المصرى اليوم» ترصد جولات محافظ الدقهلية خلال الأسبوع الأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الإرتباك ديوان عام محافظة الدقهلية وعدد من الوزارات عقب الإعلان عن إصابة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بفيروس كورونا المستجد حيث التقى المحافظ خلال الأسبوع الأخير 3 وزراء وتفقد 6 أماكن في إطار جولاته المستمرة داخل المحافظة وخارجها.

ورصدت «المصرى اليوم» جولات محافظ الدقهلية خلال الأسبوع الأخير، والذى يعد ضمن فترة حضانة الفيروس، حيث التقى بثلاث وزراء هم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير التنمية المحلية، ووزير الري.

ففى يوم الثلاثاء الماضى التقي محافظ الدقهلية، الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بمكتبه بالقاهرة لمتابعة الموضوعات المشتركة بين الطرفين، ومن بينها إنشاء 3 مصانع تدوير قمامة، وعلى قيام وفد من المحافظة بزيارة الشركات التي سيتم التعاون معها في مجال توريد المعدات خلال الأسبوع الجارى لتحديد المعدات المطلوبة وبدء التعاون المشترك.

وفي يوم الخميس الماضى التقى «مختار» باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمكتبه بالوزارة لتقييم أداء قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة في كافة المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تخص الإدارة المحلية.

وأنهى المحافظ لقاءاته الوزارية الإثنين، بلقاء الدكتور محمد عبدالمعطي وزير الري، في مكتبه بوزارة الرى، لمناقشة التعديات على أملاك الري وعدد من المشروعات المشتركة.

وداخل محافظة الدقهلية تفقد المحافظ 6 أماكن بدأها بتفقد حاويات القمامة الجديد بحي شرق المنصورة، ثم توسعة ونقل أكشاك شارع الدراسات، وتطوير كورنيش ترعة المنصورية، وتوجه بعدها إلى المكان المقترح لإقامة موقف بديل لموقف الدراسات بمنطقة قولنجيل، ثم مجزر قرية ميت الكرماء ولقاء الجزارين، وأخيرا التقى يوم الأحد بفريق تحيا مصر، والذي حضر توزيع كرتين مواد غذائية على الأسر الأولي بالرعاية وشارك المحافظ في تلك الزيارات عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المجالس والمدن والأحياء.

كما التقى المحافظ بعدد من الصحفيين داخل مكتبه وخارجه خلال الجولات على مدار الأيام القليلة الماضية.

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وأكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، على توفير التحليل السريع لكافة الصحفيين المخالطين للمحافظ غدا الثلاثاء بمديرية الصحة للتأكد من سلامتهم.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تأكد من إصابته بفيروس كورونا، مساء الإثنين، عقب إجراء تحاليل وأخد المسحات اللازمة، وتم وضعه تحت العزل المنزلى بإستراحته بالمحافظة تحت إشراف طبى من مديرية الصحة لإتباع بروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.