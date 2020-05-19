شكرا لقرائتكم خبر عن لو عاوز استشارة طبية أون لاين.. أرقام خدمة "الطب عن بعد" بمستشفيات عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفر مستشفيات جامعة عين شمس من خلال خدمة للطب عن بعد معلومات قيمة وحديثة تخص الصحة العامة ووباء كورونا المستجد عن طريق منصات التواصل الإجتماعى، وحرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية خدمات "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى فى ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.

و تتم خدمة المرضى عن طريق الواتس آب، و يقوم الاستشارى الذى يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات كالتالى:

1.حالة يتم تشخيصها او متابعتها عن طريق الواتس اب.

2.حالة تحتاج استشارة صوت وصورة وسوف يرسل إليك فى هذه الحالة رابط وميعاد تقابل فيه الاستشارى، وما عليك غير الضغط على الرابط دقائق معدودة قبل الميعاد المحدد.

3.حالة تحتاج الفحص وسوف يتم اخطارك بالعيادة المناسبة لحالتك فى مستشفيات جامعة عين شمس.

4.حالة حرجة تحتاج التوجه إلى الطوارئ.

كل الاستشاريين من جامعة عين شمس و يتم تلقى الاستفسارات يومياً من ٩صباحا-7 مساء.

أرقام التخصصات:

• رقم واتس اب الطب النفسي

01050136018

• رقم الواتس اب الباطنة العامة وتخصصاتها

01050136012

• رقم الواتس اب طب الاطفال

01050136031

• رقم الواتس اب طب المسنين

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01050136035

• رقم الواتس اب النساء والتوليد

01050136020

• خدمة الاستعلام عن الكورونا المجانية (طب الاسرة)

01050136024

و للحصول على معلومات عن فيروس الكورونا المستجد/ كوفيد-19

أو في حالة ظهور أيا من الأعراض شبيهة لأعراض الإصابة بالكورونا

• تخصصات يتم الحجز لها عن طريق الواتس آب عند الحاجة (استشارة صوت وصورة عن طريق الانترنت)

- الجلدية

- القلب

- الصدر

- المخ والاعصاب

- الجراحة العامة

- جراحة العظام

- جراحة المسالك