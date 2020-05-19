سؤال برلماني بشأن آليات الرقابة على الدراما الرمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن آليات الرقابة على الدراما الرمضانية، وأسباب التخاذل في استمرار الإسفاف الفني في الأعمال المقدمة ونقلها لقيم مغلوطة داخل المجتمع.

وأشارت يوسف، في سؤالها إلى أن موسم الدراما الرمضانية لهذا العام، شمل عددًا من الأعمال الفنية الهابطة التي لم تكن على المستوى الاجتماعي المطلوب، والتي سعت لإظهار كافة القيم المغلوطة داخل المجتمع المصري، والتي أدت إلى فقدان أهدافها.

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وأكدت أن هذه الأعمال افقدت الفن المصري اتجاهاته الصحيحة ورسالته المهمة التي تدخل البيوت المصرية، وتصل لكافة الفئات والأعمار، فبدلًا من أن تحث على التعاون والسلام والمحبة وغرس المعاني الإنسانية السمحة، دعت المسلسلات الرمضانية هذا العام على العنف والسرقة والقتل ونشر الجريمة والكذب والفسق والفجور، وبث معاني الكره داخل الأسر المصرية.

وتابعت: "مسلسلات رمضان ليس فقط هذا العام، ولكن على مدى عدة أعوام، فقدت رونقها وهدفها، على الرغم من أنها لديها فرصة كبيرة وواسعة لإعادة توجيه بعض الاتجاهات المجتمعية التي تم تبنيها مؤخرًا في مجتمع عكس قيمه ومبادئه".

وأشادت بالمسلسلات التي نجحت في ترسيخ معاني الوطنية وذكرى شهداء الواجب والوطن، كمسلسل "الاختيار" والذي كان له صدى إيجابي واسع، ومسلسل "النهاية".