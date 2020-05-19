أخبار مصر | لصالح الخير.. نجوم الفن يدعمون تركي آل الشيخ في مباراة "بلاي ستيشن"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر لصالح الخير.. نجوم الفن يدعمون تركي آل الشيخ في مباراة "بلاي ستيشن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عدد من نجوم وفناني مصر عن دعمهم للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في مباراة "بلاي ستيشن"، يعود ريعها لصالح الأعمال الخيرية.

وقالت الفنانة أصالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دائما إيدك ممدودة بالخير، الله يحفظ يا أبو ناصر".

أما الفنان محمد حماقي، فقال: "دايما سباق في الخير يا أبو ناصر، ربنا يجعله في ميزان حسناتك، أما بالنسبة للمباراة فأنت لعيب كبير وأنا شوفت بنفسي، واثق بقدراتك وبتشجيع ألميريا".

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من جانبه، قال الإعلامي عمرو أديب: "أبو ناصر حيكسب حيكسب، ومع ذلك اتبرع أولا. كدة ضمنا التبرع ونتمتع بقى بالماتش بأعصاب هاجية يوم 29.. أقوى هجوم عند ألميريا حتى لوكان بلاي ستيشن. مفيش أجمل من ماتش خيري ناس تستمتع وناس تانية كمان تستفيد من عمل الخير هو ده شغل الناس الكبيرة".

في السياق، قالت الفنانة شيرين: "وراك يا أبو ناصر وكلنا بنشجعك وربنا يحفظك ويكون في ميزان حسناتك".

وقالت الفنانة دينا الشربيني: "النصر حليفك يا أبوناصر وربنا يقدرك على فعل الخير"، بينما قال الفنان أحمد حلمي: "أبو ناصر.. وأهو كله في الخير"، وقال الفنان محمد هنيدي: محتاج مدرب يا أبو ناصر.. أنا حاضر".