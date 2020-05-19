أخبار مصر | وزير الإعلام ينعي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 19 مايو 2020 03:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام ينعي رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، رجل الأعمال السعودي الراحل، الشيخ صالح كامل.

وقال "هيكل" في بيان له، إن الفقيد كان من أوائل المستثمرين في مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي، وذلك بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب(ART)، وكان من المحبين لمصر، وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين.

وأضاف وزير الإعلام في بيانه: "رحم الله الشيخ صالح كامل، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي مساء أمس الاثنين رجل الأعمال صالح كامل، أحد أهم المستثمرين في مجال الإعلام.

وولد صالح كامل عام 1360هـ/ 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء، فيما تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة.

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وحصل صالح كامل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودي، وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل في وزارة المالية.

وبعد عشر سنوات من العمل في وزارة المالية، ترك صالح كامل العمل الحكومي واتجه إلى القطاع الخاص، حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة، وفي نحو 45 دولة حول العالم.

كما أسس كامل، شركته الكبرى "دلة بركة القابضة" عام 1969 التي تملك استثمارات في عدة مجالات داخل السعودية وخارجها مثل مصر، وتشمل أعماله المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات.

وجاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017، حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي، حسب موقع "فوربس ".

وكان يملك قناة "Art sport" التي باعها لاحقًا لشبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار، لكنه ندم على بيعها لاحقا قائلاً: "ترك مجال الإعلام الرياضي كان غلطة، وخسرت فيه الكثير".

وترأس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بجدة، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، وعضو الهيئة الاستشارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.