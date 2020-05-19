شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس مباحث أول الزقازيق ومعاونه بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، بتعقيم وتطهير قسم شرطة أول الزقازيق، عقب إصابة رئيس مباحث القسم وأحد معاونيه من قوة القسم بأعراض فيروس كورونا المُستجد وعزلهم بأحد المستشفيات الخاصة بهما بالقاهرة.

فيما قام الفريق الطبي الوقائي بالمديرية بعمل ترصد وبائى للمخالطين للمُصابين وإلزامهم بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا، وفق الإجراءات الاحترازية المُتبعة لمواجهة ومنع انتشار الوباء.

وفي سياق متصل، كان قد أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التزايد المستمر في ارتفاع معدلات الشفاء بمستشفي العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشؤون الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية خروج ٦ حالات جديدة مساء الاثنين من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وتلقيهم الرعاية الطبية كافة وفق بروتوكول العلاج المُحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية ليصل اجمالي حالات الشفاء لـ ٥٨ حالة حتى الآن، منذ بداية العمل بالمستشفي.