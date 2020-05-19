شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة أيمن مختار بكورونا.. نائب محافظ الدقهلية: أجريت تحليل سريع والنتيجة سلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، أنه أجرى تحليل سريع لاختبار إصابته بفيروس كورونا من عدمه، وأن نتيجة التحليل سلبية.

وأضاف «الشيخ» لـ«المصرى اليوم» أن «المحافظ الدكتور أيمن مختار حالته الصحية جيدة، وعقب تبين إيجابية التحاليل توجه إلى إحدى مستشفيات مدينة المنصورة، وأجرى الفحوصات الطبية اللازمة، وتقرر أن يخضع لبرتوكول وزارة الصحة في هذا الشأن».

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه علم بنتيجة التحاليل مساء الإثنين عقب لقاىه بوزير الري.

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية، الإثنين، تأكد إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن إصابة مدير عام الشؤون البيئية بالمحافظة.

وأكدت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أنه في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار كورونا وترصد المخالطين للمصابين، تم أخذ عينات من قيادات محافظة الدقهلية، من بينهم المحافظ، عقب تأكد اصابة مدير عام شؤون البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وجاءت نتيجة المحافظ إيجابية للإصابة بالفيروس.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إخطار وزارة الصحة بنتيجة التحاليل للسير في إجراءات عزل المحافظ داخل المركز الطبي العالمي، أو بإحدى الغرف باستراحته الخاصة بالمحافظة.

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وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الإثنين، إنفراد «المصري اليوم» حول إصابته بكورونا، مشيرا إلى إيجابية المسحة المأخوذة منه لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 مضيفا أنه سيخضع لبروتوكولات وزارة الصحة.