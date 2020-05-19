شكرا لقرائتكم خبر عن «كان من المحبين لمصر».. أسامة هيكل ينعي الشيخ صالح كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاما. وقال «هيكل»: «الفقيد كان من أوائل المستثمرين في مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وكان من المحبين لمصر وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين». وتابع «هيكل»: «رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 12,764

تعافي 3,440

وفيات 645

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