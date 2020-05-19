شكرا لقرائتكم خبر عن «تضامن الاسكندرية» توضح حقيقة تعذيب طفل بدار الرشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الاسكندرية تحقيقا موسعا فيما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض أحد أبناء «دار الرشاد» للضرب ونشر صور توضح آثار كدمات على وجه الطفل.

وكشفت المديرية في بيان لها اليوم انها كلفت لجنة بعضوية تضم أعضاء يتمتعون بالضبطية القضائية وقامت اللجنة بالتوجه للدار والتحقق من صحة الواقعة المتداولة وانتهت اللجنة إلى عدم صحة ما تم تداوله وان الصور المنشورة تعود إلى شهر مايو ٢٠١٨.

وأشارت اللجنة أن هذه الواقعة التي مر عليها عامين شهدت تدخل حاسم من الوزارة ومحاسبة المتسببين فيها وفصل الجهاز الوظيفي بالدار وقتها.