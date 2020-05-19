شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: اكتشاف حالات «كورونا» لعاملين في المركز اللوجيستى بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الجمارك عن ظهور حالات لفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالمركز اللوجيستى بالقاهرة.

وأفادت المصلحة في بيان صحفى مساء الإثنين، أنه تم أكتشاف بعض الحالات الإيجابية لزملاء من موظفى الشركة التي تدير المركز.

وتم على الفور تعقيم وتطهير المبنى تعقيما صحيا وآمنا وحصر أسماء الموظفين المخالطين للحالة، وتم أخذ عينات منهم لتحليلها والإطمئنان عليهم والتنبيه عليهم بعزل أنفسهم وعدم الحضور للمركز لحين ظهور نتائج التحليل الخاصة بهم كما تم إعادة فتح المبنى لاستئناف العمل للإفراج عن الواردات العاجلة والأدوية والمستلزمات الطبية والسلع سريعة التلف والصادر والترانزيت حيث أن هذه الواردات والاحتياجات والصادرات تعد من الضروريات والمستلزمات الأساسية التي تمس الأمن القومى والوطنى ومصلحة الشعب والوطن في ظل هذه الظروف العصيبة.

كدت مصلحة الجمارك حرصها على تنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة موظفي الجمارك المتعاملين على حد سواء.