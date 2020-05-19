شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الوفاة بـ «كورونا» لـ5 والمتعافين لـ 24 في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ارتفاع حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ٥ حالات، مشيرا إلى أن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا قد توفيت اليوم الإثنين وهي لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حالة حتى الآن جميعهم يتلقوا الرعاية الطبية.

وأكد «الزملوط» على تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.

وأشار إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيتم تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

وأهاب محافظ الوادي الجديد، المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الإلتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوي.