شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية: تحويل 10 حالات من مصابي كورونا إلى «النقاهة» في أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية «مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19»، تحويل ١٠ حالات من مصابي الفيروس الاثنين إلى مستشفى عزل أبوقير.

وأوضحت «ميرفت» – في تصريحات لـ«المصري اليوم» – أنه بتحويل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المحولين للنقاهة إلى ٣٦٧ حالة حتى الآن، مشيرة إلى تعافي ٣ حالات نهائيا وخروجهم من المستشفى، ليصل إجمالي حصيلة الشفاء بالمستشفى منذ 6 مارس الماضي وحتى الآن إلى 117 حالة.

وذكرت أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

ولفتت إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى يضم 53 طبيبًا و60 من هيئة التمريض.