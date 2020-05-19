شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهم بدهس شاب بوصلة دهشور للمحاكمة الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامة احالة المتهم محمد وليد فكري للمحاكمة الجنائية في واقعه تسببه خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مُرضي، ودهسه بوصلة دهسور بالشيخ زايد.

وأمرت نيابة «أول ٦ أكتوبر الجزئية» الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري بتقديم المتهم محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، وذلك خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه، وذلك بعد أن أكدت تحريات الشرطة هروب المتهم من مسكنه.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهماً بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.