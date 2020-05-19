شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 35% من الألمان يرفضون السفر للسياحة بقيود الكمامات والتباعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المركز البافاري للسياحة بالتعاون مع GfK لبحوث السوق في نورنبرج بحثا حديثا عبر الإنترنت لـ 1011 شخصًا في جميع أنحاء ألمانيا، أظهرت نتائجه أن غالبية الألمان ليسوا في الحالة المزاجية الآن للسفر في ضوء أزمة كورونا، وأنهم يفضلون في الوقت الحالي السفر داخل ألمانيا في أقرب وقت ممكن.

وجاءت نتيجة البحث التى أعلنها المركز من خلال صفحاته الرسمية أن 26% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 74 عامًا يرغبون بشدة التحرك والسفر وفضاء عطلة في أقرب فرصة ممكنة ولكن يفضلون السفر داخل ألمانيا في الوقت الراهن عن السفر للخارج، بينما 45% يرغبون في السفر ولكنهم يفضلون الانتظار حتى تستقر الأمور وينحسر الفيروس، و 29% ليس لديهم خطط للسفر هذا العام.

كما أكد البحث أن 35% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن السفر في الوقت الراهن بتلك القيود من ضرورة لبس الكمامات الواقية للأنف والفم وقواعد المسافة لا تتناسب مطلقاً مع متعة وبيئة السفر التي يتطلعون إليها. وأظهرت النتائج أن واحد من كل خمسة يخشى من الإصابة بفيروس كورونا أثناء السفر، بينما 14% يريدون السفر مرة أخرى فقط عندما يتم فتح الحدود إلى الخارج. البحث يبين أيضاً أن نسبة الأشخاص الراغبين في السفر أعلى من المتوسط في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا وكذا الفئة العمرية من 40 إلى 49 عامًا.

والذين يفضلون السياحة الداخلية في ألمانيا خلال هذا الصيف يفضل نسبة 26% منهم الإقامة أثناء عطلته في منزل، بينما 16% يفضلون قضاء الإجازة في فندق متوسط الحجم، و 14% يفضلون الفنادق الصغيرة و 10% فقط يفضلون الفنادق الكبيرة أو النزل أو بيوت الضيافة أو بيوت الشباب. وبلغت نسبة عالية (71%) من الشريحة العمرية من 60 إلى 69 عاما يفضلون خلال تلك الفترة قضاء عطلتهم في المنازل المتنقلة (الكرافانات) الخاصة بهم والتحرك بها.