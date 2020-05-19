شكرا لقرائتكم خبر عن النصب باسم كواشف فيروس كورونا.. 535 أعلى معدل إصابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 3440 حالة حتى اليوم.

وأوضح المشرف علي قطاع الصحة باليوم السابع فى لايف علي صفحة الجريدة بعنوان النصب باسم كواشف فيروس كورونا..535 حالة اعلي معدل اصابات يومى بكوفيد19، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4001 حالة، من ضمنهم الـ 3440 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 535 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

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وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 12764 حالة من ضمنهم 3440 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 645 حالة وفاة.

وتابع أن وزارة الصحة قررت توفير مليون جرعة فيتامين د للأطباء فى مستشفيات العزل بالجمهورية لما له من أهمية فى رفع المناعة والحفاظ علي سلامة الرئة .

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية حذرت من قيام بعض الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لبيع كواشف للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا مؤكدة أن الكواشف متوفرة فقط بوزارة الصحة .